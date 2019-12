Juventus-Sassuolo 1-2 in diretta, papere di de Ligt e Buffon [LIVE]

Juventus-Sassuolo in diretta – Continua il programma valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, il torneo arriva sempre nella fase importante e sono in arrivo indicazioni. Nel lunch match in campo Juventus e Sassuolo, sulla carta una sfida senza storia ma i bianconeri non devono sottovalutare l’avversario che soprattutto in trasferta gioca molto bene. I bianconeri sono carichi a mille, guidano la classifica del campionato di Serie A ed anche in Champions League hanno superato il turno con una giornata d’anticipo. Nell’ultimo match la squadra di De Zerbi ha perso davanti al pubblico amico contro la Lazio ed adesso ha intenzione di riscattarsi. Ecco le formazioni ufficiali ed il live su CalcioWeb a partire dalle 12.30.

48′ – GOL CAPUTO, CLAMOROSE PAPERE DI DE LIGT E BUFFON, SASSUOLO IN VANTAGGIO.

45′ – Si va all’intervallo, 1-1 il risultato parziale.

35 ‘- Adesso occasioni da una parte e dall’altra, il Sassuolo gioca con coraggio.

22′ – GOL BOGA, BRAVISSIMO L’ATTACCANTE DEL SASSUOLO CHE PAREGGIA I CONTI.

20′ – GOL DI BONUCCI, GRAN TIRO DA FUORI DEL DIFENSORE CHE SBLOCCA IL MATCH.

18′ – Prima grande occasione per il Sassuolo, azione personale di Boga e tiro di poco alto.

15′ – Continua a spingere la Juventus, i bianconeri non riescono però ad incidere.

8′ – Primo tiro per la Juventus con Emre Can, il portiere Turati si salva.

1′ – PARTITI!

Juventus-Sassuolo in diretta, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Can; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. ALL.: Sarri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Traorè, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi.