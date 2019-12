Lazio, è qui la festa: FOTO e VIDEO della gioia biancoceleste al fischio finale

La Lazio batte ancora la Juve, sempre con lo stesso risultato, a distanza di 10 giorni. Ma questa volta il successo vale un titolo: la Coca Cola Super Cup. 3-1 dei biancocelesti con Luis Alberto, Lulic e Cataldi. A nulla vale il momentaneo pari di Dybala che manda le due squadre sul pari all’intervallo.

Grandi ritmi e tanta intensità nel primo tempo, più soporifera la ripresa. Ma è nel momento decisivo del match che “l’uomo dei gol pesanti e in finale” (Lulic), riporta in vantaggio i suoi. Forcing Juve ma chiude i conti Cataldi in pieno recupero con una punizione perfetta. Triplice fischio e può partire la festa per la compagine di Inzaghi. Calciatori in delirio al centro del campo, con la presenza del patron Lotito. Poi premiazione e, ad alzare la coppa, è “proprio lui”, l’uomo dei gol pesanti. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO dei festeggiamenti.