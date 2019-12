Lazio-Juventus 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Pjanic Signora in Giallo, chi compra la lampadina a Berna? [FOTO]

Lazio-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Il sabato di Serie A si è chiuso con il big match dell’Olimpico tra Lazio e Juventus. I biancocelesti esultano e sognano in grande, tris in rimonta agli avversari. Queste, al termine del match, le pagelle della nostra redazione. In alto la FOTOGALLERY.

LAZIO

Strakosha 5 – E va bene che siamo sotto Natale, ma il suo ‘assist’ a Dybala è un pochettino esagerato.

Luiz Felipe 7.5 – Vola al settimo cielo! E basta questo.

Acerbi 7 – Guerriero! Super partita.

Radu 6.5 – Ordinato e preciso.

Lazzari 7 – Incontra Cuadrado in velocità e gli fa: “O il rosso o il gol”. Traduzione: “Se mi vuoi fermare è rosso, sennò vado a segnare”. La scelta è stata chiara.

Milinkovic 7.5 – Stop e gol da FENOMENO! (90′ Caicedo 7)

Leiva 6.5 – Sostanza e corsa in mezzo al campo.

Luis Alberto 8 – Il signore del centrocampo, un Re. Gli chiedono il permesso prima di occupare la mediana.

Lulic 6.5 – Corsa, sgroppate, velocità e attenzione. Luc(e)ic!

Correa 7 – Non segna e non fa assist, ed è una notizia.

Immobile 6.5 – Come sopra. Mezzo voto in meno per il rigore sbagliato. Ma cosa vogliamo chiedergli? (85′ Cataldi sv)

JUVENTUS

Szczesny 7.5 – Fenomeno! Cosa prende! Non una, ma ben due volte.

Cuadrado 4 – L’espulsione pesa tanto, ma non stava facendo male e in quell’occasione non poteva fare altro che provare a fermare Lazzari. Sennò chi lo prendeva più (peccato che preso l’ha preso… in pieno…)

Bonucci 5.5 – Non attentissimo in occasione dell’1-1.

De Ligt 4.5 – Milinkovic gli passa dietro e gli fa ‘ciao ciao’ con la manina.

Alex Sandro 6 – Né infamia né lode.

Bentancur 7 – Assist a Ronaldo, corsa, dribbling. Una furia. A un certo punto tutti lo scambiano per Dybala quando parte in solitaria sulla fascia. Poi le macumbe fanno effetto e si fa male. Peccato. (40′ Emre Can 5)

Pjanic 5.5 – L’ammonizione all’inizio lo condiziona. E la sua gara diventa un giallo. SIGNORA FLETCHER.

Matuidi 5 – Le sue gambe litigavano e nessuno è riuscito ad allontanarle.

Bernardeschi 5.5 – Si accende, si spegne. Si accende, si spegne. La lampadina nuova sono tre mesi che gliela devono comprare. Che facciamo? (71′ Danilo 5.5)

Ronaldo 7 – “Sono tornato” affermava in una vecchia pubblicità l’ex bianconero Amauri. Che CR7 decide di copiare alla perfezione. E porta bene. E’ più sciolto, gioca con meno pressione, scambia veloce, non si innervosisce. E torna a segnare su azione.

Dybala 6.5 – Primo tempo da 8, disegna calcio. Peccato che quell’episodio prima dello svantaggio è più pesante di quanto si possa pensare. Egoista. (79′ Higuain sv)