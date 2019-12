Lazio, la richiesta inaspettata: simpatico episodio all’aeroporto [VIDEO]

Grande festa in casa Lazio. Dopo il successo in Coppa Italia di qualche mese fa, i biancocelesti aggiungono un altro trofeo in bacheca a distanza di poco tempo: la Super Coppa Italiana, conquistata dopo il tris inflitto alla Juventus di Maurizio Sarri.

Così come documentato dalla nostra redazione, grande festa prima in campo e poi negli spogliatoi per la compagine di Inzaghi, che ha fatto rientro in Italia questa mattina. Con la Coppa per fortuna. Sì, perché proprio la Coppa è stata oggetto di un simpatico siparietto in aeroporto, come filmato dagli stessi profili social della società. Cataldi, autore del 3-1 finale, ha in mano il trofeo, la squadra sta rientrando a Roma ed è in partenza dall’aeroporto della capitale saudita. Piccola “fermata” per il centrocampista biancoceleste, che prima di passare deve consegnare la Coppa per il consueto controllo al metal detector. Operazioni di rito, la Lazio è potuta tornare a casa con il suo bene prezioso. In basso il VIDEO dell’episodio.