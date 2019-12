Le notizie del giorno – Scandalo per un famoso calciatore, morto giovane terzino, bomba su Cristiano Ronaldo

Le notizie del giorno – Nelle ultime ore si è verificata una clamorosa notizia di mercato, si è deciso il futuro dell’attaccante Haaland. Il calciatore è considerato come uno dei migliori prospetti in circolazione, stagione veramente da incornicare con la maglia del Salisburgo. La Juventus aveva avviato i contatti e sembrava veramente ad un passo dal colpo, poi l’inserimento del Borussia Dortmund che ha sbaragliato la concorrenza, è stata pagata la clausola rescissoria da 20 milioni di euro ma tra ingaggio e commissioni l’operazione è stata molto più onerosa. Il club tedesco ha annunciato l’arrivo di Haaland anche attraverso un video, lo sfottò nei confronti della Juventus è stato clamoroso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un altro scandalo ha colpito il mondo del calcio, più nel dettaglio un giocatore molto noto: Thibaut Cortois. Il portiere belga del Real Madrid, secondo quanto rivelato dal Daily Star, sarebbe finito infatti al centro di un vero e proprio triangolo amoroso, in cui sarebbe spuntata fuori anche la nascita di un figlio. L’estremo difensore avrebbe un figlio “segreto” con la modella Elsa Izac, sposata ai tempi del concepimento del bambino. Il tutto sarebbe avvenuto quando Courtois giocava nel Chelsea. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una prima parte di stagione, la sue seconda in Italia, un po’ turbolenta. Un discreto inizio e una chiusura di anno tutto sommato buona. Ma è quanto accaduto “nel mezzo” ad aver potuto scuotere Cristiano Ronaldo. Una convivenza con Sarri tutta da interpretare e che forse solo adesso sta cominciando ad “ingranare”. Alcune prestazioni sottotono, molto nervosismo e le sostituzioni anticipate a cui il portoghese non era abituato da un po’. Tanto è bastato a far smuovere, dalla Spagna, strane “sensazioni”. La bomba proveniente oltre Italia è destinata a far spaventare i tifosi della Juventus. Secondo quanto riferisce il portale iberico “Diario Gol”, infatti, CR7 nelle ultime settimane si è interrogato in merito al suo futuro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ un giorno triste per il mondo del calcio, è morto infatti un giovane calciatore. Non ce l’ha fatta Raffaele Santagata, difensore napoletano di Melito in forza al Casarano dove era approdato all’inizio di questa stagione dalla Sangiustese, aveva appena 18 anni. La notizia è arrivata direttamente da due squadre di calcio che hanno comunicato la morte del terzino sinistro, ricoverato da alcune settimane in ospedale a Napoli dopo aver subito un intervento chirurgico. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).