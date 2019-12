Le notizie del giorno – Scandalo in Serie C: calciatore accusato di stupro e shock al Genoa

Nelle ultime ore è stato identificato un giovane residente nella provincia di Catania, ritenuto responsabile di tentata estorsione nei confronti di due calciatori di Pro Vercelli e Viterbese. Prima della partite sono arrivate pesanti minacce di morte, è stato chiesto di perdere le partite di campionato di serie ‘C’ del 29 settembre 2019 attraverso messaggi Instagram e whatsapp. “Sei nel mirino e può succedere una cosa molto brutta quindi occhio vivo a quello che accade che ci sono troppe scommesse sul due se salta la partita ti puoi considerarti sotto mirino”, è solo un esempio di intimidazione, “stai attento à perché domani se salta la partita pagherai molto amaramente un preavviso poi fai quello che vuoi“. E ancora: “Credimi veramente perché sarai sbalzato in aria se salta la partita”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Baptiste Valette, portiere del Nancy, club militante in Ligue 2, è accusato di aver stuprato una giovane donna sabato sera dopo aver lasciato una discoteca. Lo rende noto il procuratore Francois Perain. Il giocatore è stato incriminato per "stupro di persona in stato di ubriachezza" ed è stato "posto sotto controllo giudiziario".

La Digos indaga sulle scritte comparse ieri sull'asfalto davanti a un cancello del centro sportivo 'Signorini' del Genoa, a Pegli. Scritte contro il presidente "Preziosi vattene" ma soprattutto di minaccia verso i giocatori: "Attenti vi spacchiamo i denti". Le scritte sono comparse dopo la sconfitta nel derby. A quanto si è appreso non ci sarebbero telecamere nelle zona.