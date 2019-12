Liverpool, non ci sono più parole! Anche a Leicester è dominio, finisce 0-4: la classifica

Le parole, ormai, sono finite. E, a questo punto (anche se forse non c’era bisogno di rimarcarlo), anche il campionato. Il Liverpool si dimostra ancora una volta stellare, perfetto. Nel big match di Premier League andato in scena alle ore 21, la compagine di Klopp ha lasciato le briciole al Leicester secondo in classifica. Risultato finale: 0-4.

I reds chiudono il primo tempo in vantaggio grazie a una rete di Firmino al 31′ prima di dilagare nella ripresa. Il raddoppio è di Milner su rigore al 71′, poi arrivano il secondo di Firmino al 75′ e quello di Alexander-Arnold al 78′. Grazie a questa vittoria il Liverpool vola a quota 52 punti in classifica mentre il Leicester resta fermo a 39.

LA CLASSIFICA