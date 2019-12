Lione, che tegola! Due rotture del legamento crociato nella stessa partita, la Juventus spettatrice interessata

Brutto colpo per il Lione che in una sola gara, quella di questo pomeriggio contro il Rennes (sconfitta interna 0-1), perde per lungo tempo due calciatori. Memphis Depay e Jeff Reine-Adelaide hanno subito la rottura del legamento crociato anteriore, rispettivamente al ginocchio destro e sinistro. “Questi due gravi infortuni – scrive il club francese – si aggiungono a quelli di Leo Dubois e Youssouf Koné”. I due calciatori, con tutta probabilità, resteranno lontani dal campo per circa sei mesi. Il Lione, qualificatosi come seconda nel girone di Champions, conoscerà domani la propria avversaria agli ottavi. L’unica italiana che potrebbe incrociare i francesi è la Juventus, arrivata prima.