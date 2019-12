Mondiale per club, il Liverpool trionfa a Doha: Firmino stende il Flamengo ai supplementari

Il Liverpool è campione del mondo per la prima volta nella propria storia. Contro il Flamengo è decisiva una rete di Firmino ai tempi supplementari. La gara si è chiusa sullo 0-0 dopo i 90 regolamentari, con i brasiliani che si sono fatti preferire. Nell’extra-time è venuta fuori la qualità dei Reds, vincitori dell’ultima edizione della Champions League, che succedono nell’albo d’oro della competizione al Real Madrid vincitore delle ultime 3 edizioni. Finale amara per il Flamengo detentore della Copa Libertadores, l’ultima affermazione di una squadra sudamericana risale al 2012 quando il Corinthians superò il Chelsea per 1-0.

L’albo d’oro della Coppa del Mondo Fifa per club (fino al 2004 Coppa Intercontinentale): 1960: Real Madrid (Spagna) 1961: Penarol (Uruguay) 1962: Santos (Brasile) 1963: Santos (Brasile) 1964: INTER (Italia) 1965: INTER (Italia) 1966: Penarol (Uruguay) 1967: Racing Club (Agentina) 1968: Estudiantes de la Plata (Argentina) 1969: MILAN (ITA) 1970: Feyenoord (Olanda) 1971: Nacional (Uruguay) 1972: Ajax (Olanda) 1973: Independiente (Argentina) 1974: Atletico Madrid (Spagna) 1975: non disputata 1976: Bayern Monaco (Germania Ovest) 1977: Boca Juniors (Argentina) 1978: non disputata 1979: Olimpia Asuncion (Paraguay) 1980: Nacional Montevideo (Uruguay) 1981: Flamengo (Brasile) 1982: Penarol (Uruguay) 1983: Gremio (Brasile) 1984: Independiente (Argentina) 1985: JUVENTUS (Italia) 1986: River Plate (Argentina) 1987: Porto (Portogallo) 1988: Nacional Montevideo (Uruguay) 1989: MILAN (Italia) 1990: MILAN (Italia) 1991: Stella Rossa (Jugoslavia) 1992: San Paolo (Brasile) 1993: San Paolo (Brasile) 1994: Velez Sarsfield (Argentina) 1995: Ajax (Olanda) 1996: JUVENTUS (Italia) 1997: Borussia Dortmund (Germania) 1998: Real Madrid (Spagna) 1999: Manchester United (Inghilterra) 2000: Boca Juniors (Argentina) 2001: Bayern Monaco (Germania) 2002: Real Madrid (Spagna) 2003: Boca Juniors (Argentina) 2004: Porto (Portogallo) 2005: San Paolo (Brasile) 2006: Internacional Porto Alegre (Brasile) 2007: MILAN (Italia) 2008: Manchester United (Inghilterra) 2009: Barcellona (Spagna) 2010: INTER (Italia) 2011: Barcellona (Spagna) 2012: Corinthians (Brasile) 2013: Bayern Monaco (Germania) 2014: Real Madrid (Spagna) 2015: Barcellona (Spagna) 2016: Real Madrid (Spagna) 2017: Real Madrid (Spagna) 2018: Real Madrid (Spagna) 2019: Liverpool (Inghilterra).