Lutto nel mondo del calcio, morto un ex centrocampista di Genoa e Milan

E’ morto la scorsa notte all’età di 88 anni Vincenzo Occhetta, storico capitano del Genoa nei primi anni ’60. Era stato colpito da infarto lo scorso 10 dicembre e le sue condizioni, apparse subito gravi, sono peggiorate di giorno in giorno. Occhetta rimase al Grifone dal 1960 sino al ’64 ereditando la fascia di capitano da Fosco Beccattini e contribuendo al ritorno in serie A della squadra. Nelle scorse settimane, Occhetta, insieme con la sua famiglia, aveva preso parte all’iniziativa “vecchie glorie rossoblu”, promossa dalla Fondazione Genoa, che gli aveva dedicato una giornata intera al Museo del Genoa al Porto Antico. In carriera giocò anche con Siracusa, Milan e Rapallo.