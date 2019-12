Premier League, lo United cala il poker: Newcastle vittima sacrificale, la classifica

Il Manchester United cala il poker all’Old Trafford e dopo essere passato in svantaggio travolge il Newcastle per 4-1 nella sfida valida per la 19ª giornata di Premier League. Ospiti in rete con Longstaff al 17′ ma i Red Devils reagiscono subito andando a segno con Martial al 24′ e portandosi in vantaggio al 36′ con Greenwood. Sul finale del primo tempo tris dello United con Rashford. Al 51′ partita chiusa ancora con Martial che firma così una doppietta. Il Manchester United sale al settimo posto in classifica con 28 punti.

