Milan, che autogol! La scelta a fine gara che fa discutere… [FOTO]

Il Milan perde colpi. Anzi, prende. Ben 5. L’Atalanta si diverte e all’ora di pranzo fa dei rossoneri un sol boccone. Una rete dietro l’altra: Gomez, Pasalic, Ilicic, Muriel. I ragazzi di Pioli quasi impotenti, Donnarumma in lacrime a fine gara. Un’umiliazione, in primis per i tifosi, imbufaliti. Come evidenziano le reazioni social raccolte.

Ma, se il Milan fa “autogol” in campo con una prestazione decisamente insufficiente, la scelta dell’area social rossonera non è molto distante da quella del rettangolo verde. Una decisione non giustificabile, un errore di lettura voluto, ma sbagliato. Per cercare di nascondere un risultato disastroso, infatti, al triplice fischio del match di Bergamo la pagina ufficiale Facebook dei rossoneri ha pubblicato la foto del punteggio finale “oscurandolo”. O, meglio ancora, “mimetizzandolo”.

Spieghiamo meglio. Come evidenziato dalla foto qui in basso, i numeri (5 e 0) sono in bianco, quasi inseriti in mezzo alla scritta – sempre in bianco – dello striscione atalantino. Dando una rapida occhiata, senza soffermarsi, leggere il risultato diventa difficile.