Milan, che stoccata di Pioli: “Non deve permettersi di pensarlo, altrimenti non verrà convocato”

Vigilia importante in casa Milan. L’anticipo di domani alle 12.30 mette di fronte i rossoneri ad un ostacolo arduo: l’Atalanta. In conferenza stampa, per presentare il match, ha parlato ai giornalisti l’allenatore Stefano Pioli.

Non solo campo, ma anche tifosi e mercato. Scalzato su quest’ultimo argomento, il tecnico ha glissato con una stoccata abbastanza dura: “Nessun mio giocatore dovrà permettersi di pensare al mercato, altrimenti non verrà convocato“. Vuole tenere tutti sulla corda l’allenatore del Milan, il mercato non è ancora aperto e bisogna pensare ai risultati in campo.