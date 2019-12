Milan, Pioli: “fallita una grossa occasione” e su Piatek…

“Potevamo fare qualcosa in piu’ nel primo tempo. Abbiamo avuto diverse chiare occasioni da gol ma non siamo riusciti a vincere una sfida che volevamo fare nostra. La gara e’ stata molto dispendiosa e questo e’ un merito per i nostri avversari, che sono una squadra molto importante”. Sono le dichiarazioni di Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, dopo lo 0-0 casalingo di oggi contro il Sassuolo. “La cosa per noi importante e’ che tutti si facciano trovare pronti, perche’ solo cosi’ riusciremo a migliorarci. Noi stiamo migliorando e le statistiche delle gare mi fanno ben sperare per il futuro del nostro campionato”, ha aggiunto il tecnico rossonero. “Bonaventura? E’ un calciatore di qualita’. Lui e’ un giocatore importante ma quando hai diversi calciatori di spessore hai possibilita’ di giocare le gare in un certo modo e noi per fortuna abbiamo diversi calciatori che possono fare la differenza”, ha precisato Pioli.

Su Piatek: “Credo che abbia giocato una buona gara. Purtroppo quando si vive un momento un po’ cosi’ anche le valutazioni sono a volte troppo veloci ma oggi se il Milan non ha vinto non e’ per colpa sua. Bisogna avere calma; sono sicuro che gara dopo gara fara’ sempre meno fatica”.