Mondiale per club, tutto come da programma: il Liverpool vince e va in finale col Flamengo [FOTO]

Senza sorprese, ma con fatica. Dopo il Flamengo, anche il Liverpool fa il suo dovere e batte in semifinale il Monterrey. Nell’ultimo atto del Mondiale per Club, dunque, inglesi e brasiliani.

La partita è equilibrata: la sblocca Keita al 12′, pareggia Funes Mori al 14′. I ragazzi di Klopp la vincono soltanto al 91′, grazie a Firmino. Le due squadre si ritrovano in finale di una Coppa mondiale per club a distanza di 40 anni circa. Era il 1981 e il Flamengo di Zico, nell’unico successo della sua storia, ha battuto il Liverpool per 3-0. Adesso il secondo atto.