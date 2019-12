Clamoroso Monza, Galliani: “proposto un contratto di due anni e mezzo ad Ibrahimovic”

L’attaccante Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso il futuro, dopo l’esperienza in MLS con la maglia del Los Angeles Galaxy lo svedese è alla ricerca di un nuovo progetto in grado di stimolarlo, per questo motivo prende sempre più corpo l’ipotesi di un ritorno in Italia, due le squadre principalmente in corsa, si tratta del Milan e del Napoli. Ma nelle ultime ore è andato in scena un nuovo clamoroso inserimento a sorpresa, il Monza, squadra che milita nel campionato di Serie C. La conferma arriva direttamente da Adriano Galliani. “Gli ho proposto un contratto di due anni e mezzo – ha ammesso l’ad del club brianzolo al Corriere della Sera – Vieni da noi, stai sei mesi in Lega Pro. Poi l’anno prossimo saliamo in B e fra due stagioni siamo in A”. La missione del Monza di convincere Ibrahimovic sembra praticamente impossibile ma nel frattempo un tentativo è stato fatto…