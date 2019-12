Mourinho scoppia in lacrime, il grave lutto per lo Special One: “è morto ieri…” [VIDEO]

Si è da poco concluso il primo match valido per la giornata della Premier League, successo per il Tottenham che ha superato in rimonta il Brighton trascinato come al solito Kane, continua il buon momento per Mourinho che ha risollevato gli Spurs rispetto al periodo con Pochettino in panchina. Ma prima del match è arrivato il triste annuncio da parte dell’allenatore, Mourinho ha raccontato di aver perso il suo cane proprio nel giorno di Natale. Lo Special One lo ha raccontato con gli occhi lucidi e ha detto: “Ieri è stato un giorno triste. È morto il mio cane, e il mio cane è la mia famiglia. Ma dobbiamo andare avanti…”. In basso ecco il video.

Sad news to start the day from Jose Mourinho… Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 26, 2019