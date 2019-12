Napoli, Milik si arrabbia: “Basta! Da quando sono qua non mi era mai capitato”

Un momento no, un momento delicato. E’ quello che sta passando il Napoli, che nonostante la qualificazione in Champions sta sprofondando in campionato e non vince da una vita. Avvicendamento in panchina, via Ancelotti e dentro Gattuso. E, proprio in riferimento al suo ex tecnico, Milik alza la voce e si arrabbia: “Cresceremo anche come uomini e serate come quella di ieri possono aiutarci a venirne fuori tutti insieme. Non voglio tornare dietro e parlare di Ancelotti, abbiamo sbagliato tutti. Da quando sono a Napoli non avevo mai vissuto una situazione del genere. Questa classifica non può essere la nostra, vogliamo rimontare e arrivare in Champions”.