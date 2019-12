Notizie del giorno – Calciatore si schianta contro un albero, scandalo in Serie A, tifosi dell’Inter in rivolta

TRAGEDIA NEL MONDO DEL CALCIO – Tragedia nel mondo del calcio nelle ultime ore, incidente mortale nella notte sulla Strada provinciale 128 tra Treia e la frazione Chiesanuova, a perdere la vita è stato Leonardo Sacchi, 18enne calciatore di San Severino Marche. Il giovane stava rientrando a causa con la sua auto a Chiesanuova, la vettura ha perso il controllo anche a causa della nebbia (I DETTAGLI)

SCANDALO IN SERIE A – Nuovo clamoroso scandalo che riguarda il campionato di Serie A, questa volta coinvolto un calciatore della Roma. Secondo voci provenienti dalla Serbia ed in particolar modo dal portale Viraltab il terzino Kolarov e la moglie Vesna sarebbero vicini al divorzio a causa di… Cristina Buccino. Kolarov e la moglie avrebbero deciso di interrompere la loro relazione dopo 12 anni. Vesna vive lontano dall’Italia e quindi la lontananza sarebbe (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO E LE FOTO)

TIFOSI DELL’INTER IN RIVOLTA – Una designazione che ha alzato un polverone. Luca Pairetto è stato scelto per arbitrare la gara Inter-Genoa di sabato pomeriggio e valevole per l’anticipo della 17ª giornata di Serie A. Il direttore di gara, figlio di Pierluigi (coinvolto nell’inchiesta Calciopoli), è anche fratello di Alberto, che lavora attualmente per la Juventus. Questa sorta di collegamento ai colori bianconeri ha mandato su tutte le furie i tifosi nerazzurri, che condannano fermamente la designazione: secondo tanti, si tratterebbe infatti di conflitto d’interesse.

Serve tuttavia precisare come, nei precedenti in cui quest’arbitro si è trovato di fronte l’Inter, il bilancio nerazzurro è stato quasi sempre positivo (LE REAZIONI SOCIAL)