Le notizie del giorno – Calciatore si schianta contro un muro e muore, botti dell’Inter ed 11 stellare

Una tragedia nella notte scuote il mondo del calcio. Nelle ultime ore si è verificato un incidente mortale a Pachino in provincia di Siracusa, a perdere la vita Nino Malandrino, 19enne portiere del Rosolini, una squadra di calcio che milita nel campionato di Eccellenza. Il calciatore è morto sul colpo, feriti anche altri due calciatori, F.C. di 20 anni ed M. S. di 23. I due si trovano ricoverati in prognosi riservata all'ospedale "Di Maria" di Avola. L'incidente si è verificato poco prima delle 3 in contrada Luparello.

Stagione molto importante dell'Inter, il club nerazzurro nell'ulimo match ha vinto agevolmente contro il Genoa, la squadra di Antonio Conte ha risposto alla Juventus, le due squadre sono in testa alla classifica con lo stesso numero di punti. Due acquisti sono ormai ai dettagli, il primo riguarda l'arrivo di Arturo Vidal, il cileno è in rottura definitiva con il Barcellona, ha denunciato il club blaugrana segno che ha intenzione di cambiare aria. Con l'Inter l'accordo è stato raggiunto, manca ancora quello tra le società ma sembra questione di ore nonostante l'inserimento della Juventus. Per la fascia troppo oneroso l'investimento per Marcos Alonso, si è deciso quindi di chiudere con il Parma per Darmian.

In attesa della nuova giornata di campionato che promette grande spettacolo, scoppia un caso in Serie B. Nel dettaglio il protagonista è Memushaj del Pescara, il centrocampista non è stato convocato per motivi disciplinari, dall'allenatore Luciano Zauri, per la gara di campionato contro il Chievo Verona.