Le notizie del giorno – Incredibile decisione dell’Inter, Berlusconi esilarante su Ibra ed il calciomercato

Le notizie del giorno – Sempre il solito Silvio Berlusconi. L’ex numero uno rossonero ha risposto con ironia, come sta avvenendo ormai ultimamente, ad una domanda relativa al Milan. Più nello specifico ad Ibrahimovic e al suo possibile ritorno in Italia. “Io spero che venga al Monza“, ha detto il leader di Forza Italia e presidente della squadra che sta dominando il girone A di Serie C. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“MILANO – Ieri, dal Corriere dello Sport, è stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti del nostro allenatore, giustificando l’aggressione nel commento. Per dare un segnale a tutti i media “che devono garantire il rispetto delle persone” oggi non si terrà la conferenza stampa”. Con questa breve nota sul proprio sito ufficiale, l’Inter ha comunicato l’annullamento della conferenza stampa di Conte. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si sta giocando una giornata importante valida per il campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul fronte calciomercato con l’obiettivo di rinforzare le rose in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

INTER – L’Inter è alla ricerca di un attaccante e nelle ultime ore ci sono stati importanti passi in avanti, sempre più vicino Olivier Giroud, secondo quanto riportato il quotidiano francese ‘L’Equipe’, la decisione del Tas di cancellare la sentenza che impediva al Chelsea di fare mercato apre le strade alla cessione dell’attaccante, il calciatore avrebbe dato l’ok al trasferimento. (TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO).