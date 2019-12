Le notizie del giorno – Ex calciatore stroncato da infarto, scandalo calcioscommesse in Serie A e tragedia sfiorata

LE NOTIZIE DEL GIORNO – Stagione sempre più deludente in casa Fiorentina, partita con ambizioni importanti dopo il cambio di proprietà la squadra non ha risposto bene sul campo e sono arrivate nell’ultimo periodo tante sconfitte che hanno compromesso il percorso in campionato e fatto sprofondare la squadra in classifica. Il presidente Commisso è furioso per il rendimento della squadra e per questo motivo ha deciso di esonerare l’allenatore Vincenzo Montella ed affidare la panchina a Beppe Iachini che adesso dovrà riportare tranquillità all’ambiente, l’esordio sarà in trasferta nella sfida sul campo del Bologna. Ma nelle ultime settimane un’altra figura è finita sul banco degli imputati, stiamo parlando del direttore sportivo Pradè. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Bologna, Dzemaili racconta Mihajlovic: retroscena, lacrime, il giorno della triste scoperta…

“Quando i festeggiamenti rischiano di finire male” parte 1. Protagonista Michail Antonio, calciatore del West Ham che ha rischiato la vita il giorno di Natale. I motivi? Travestito da pupazzo di neve, si è messo in strada con la sua Lamborghini, schiantandosi contro il giardino di una villetta poco dopo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ un giorno triste per il mondo del calcio, una notizia che ha sconvolto tutti. Un attacco cardiaco ha procurato la morte a soli 55 anni di Marco Lucchetta, ex calciatore della Nazionale giovanile di calcio che al momento del decesso si trovava in Austria. Cresciuto nel vivaio della Pievigina, ha esordito in Serie C1 a 16 anni poi era stato convocato anche in Nazionale al fianco di Roberto Mancini, attuale Ct della Nazionale di calcio. Diverse esperienze anche Oltreoceano poi aveva deciso di trasferirsi definitivamente in Austria con la compagna dedicandosi al lavoro di imprenditore. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Non c’è pace per il calcio italiano, ancora uno scandalo calcioscommesse, la notizia questa volta proviene direttamente dalla Spagna. Nel dettaglio si parla di svariati tentativi di truccare partite del campionato di Serie A con punto di riferimento un bookmaker illegale con clienti di “alto bordo” compresi alcuni calciatori del nostro campionato. E’ il secondo filone dell’Operazione Oikos coordinata dall’Europol in collaborazione con la Polizia italiana e la Polizia Nazionale Spagnola. Come riporta il quotidiano spagnolo ABC la seconda fase dell’operazione ha portato all’arresto di 14 persone in Spagna. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).