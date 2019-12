Notizie del giorno – Come cambia il Milan con Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo “impazzisce”, paura per Milinkovic-Savic

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Il Milan con Ibra – Ottimo momento in casa Milan, il club rossonero è in grande ripresa dopo un inzio di stagione veramente horror, dopo l’ottimo pareggio contro il Napoli sono arrivate due vittorie in trasferta contro Parma e Bologna, 6 punti che hanno permesso alla squadra di risollevarsi in classifica. Adesso si aprono nuove prospettive per il club rossonero che ha intenzione di avvicinarsi sempre di più alle zone alte della classifica, nel prossimo match importante sfida contro il Sassuolo con la possibilità di conquistare in casa la terza vittoria consecutiva. La squadra adesso ha trovato non solo i risultati ma anche fiducia, Pioli dopo un inizio difficile ha compattato l’ambiente, l’obiettivo iniziale era quello di raggiungere una salvezza tranquilla dopo il disastroso inizio di stagione, le prossime partite chiariranno meglio l’obiettivo stagionale. Anche perchè la dirigenza è pronta ad intervenire sul mercato. Si avvicina sempre di più il primo colpo per gennaio, si tratta di Zlatan Ibrahimovic, sta per materializzarsi il grande ritorno. Dopo l’esperienza ai Galaxy lo svedese ha subito deciso di tornare in Italia, due le soluzioni: Bologna e Milan. Ibrahimovic ha pensato di dare una mano all’amico Sinisa Mihajlovic ma alla fine ha scelto Milano anche per motivi personali. Manca ancora qualcosa per l’accordo definitivo (COME CAMBIA L’UNDICI ROSSONERO)

Cristiano Ronaldo “impazzisce” – Non sta attraversando un buon momento la Juvetus, il club bianconero è reduce da due partite negative, prima il pareggio contro il Sassuolo poi la sconfitta contro la Lazio che ha permesso all’Inter di allungare in classifica, sono due i punti di vantaggio dei nerazzurri. La squadra di Sarri adesso si prepara per due sfide, la prima in Champions League contro il Leverkusen con i bianconeri già sicuri del primo posto poi la sfida contro l’Udinese con l’intenzione di tornare al successo in campionato. Momento non entusiasmante per Cristiano Ronaldo, il portoghese è andato in gol nell’ultimo match contro i biancocelesti (LE IMMAGINI DELL’ALLENAMENTO)

Paura per Milinkovic-Savic – Una serata da sogno quella di Milinkovic-Savic contro la Juventus. Sabato scorso il centrocampista serbo della Lazio ha realizzato il bellissimo gol del 2-1, valso il sorpasso ai bianconeri. Una serata che si è trasformata poi in incubo quando è rientrato a casa. E sì, perché tre ladri a volto coperto avevano approfittato della sua assenza per svaligiargli la villa. Varcata la soglia, Milinkovic-Savic si è accorto che qualcosa non andava. Cassetti rovistati, casa messa a soqquadro. Secondo la ricostruzione (TUTTI I DETTAGLI)