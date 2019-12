Notizie del giorno – Il nuovo 11 del Milan, la rivelazione di Checco Zalone su Berlusconi, scandalo nel mondo del calcio

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Il nuovo 11 del Milan – Stagione veramente difficile in casa Milan, il club rossonero è reduce dalla clamorosa debacle contro l’Atalanta, 5-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il club rossonero al momento sta lottando per evitare la retrocessione, ha vinto solamente partite contro squadre che sono in lotta per lo stesso obiettivo, appunto la salvezza. Adesso la squadra rossonera sta festeggiando il Natale ma il pensiero è già rivolto alla ripresa del campionato, partita fondamentale contro la Sampdoria in un vero e proprio scontro diretto. Nel frattempo sono stati giorni caldissimi in casa Milan, il club rossonero sta per chiudere un importante doppio colpo in entrata, un difensore ed un attaccante per Stefano Pioli. E’ ormai ai dettagli la trattativa per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, lo svedese si è convinto al ritorno in Italia e si prepara a vestirsi nuovamente di rossonero, lo svedese è ancora in forma e sembra ancora in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A. L’altro calciatore ai dettagli è Jean-Clair Todibo, difensore francese del Barcellona (I DETTAGLI E LA GALLERY)

La rivelazione di Checco Zalone su Berlusconi – Il noto attore e showman Checco Zalone, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato alcuni retroscena su Silvio Berlusconi e Antonio Cassano. Ecco qualche spaccato del suo intervento.

“Sono stato una volta ad Arcore, a cena con Silvio Berlusconi, il figlio Piersilvio, il mio produttore Pietro Valsecchi, Giampaolo Letta e la mia compagna Mariangela. Era nata nostra figlia Gaia, e per festeggiare bevemmo solo vino di Gaja, il migliore del mondo. Alle dieci di sera Berlusconi si alza sospirando: ‘Scusate, ma devo andare a scrivere le memorie difensive del processo. Cosa mi tocca, a quasi ottant’anni…’. Un’ora dopo, completamente ubriaco (IL RETROSCENA)

Scandalo nel mondo del calcio – Incredibile episodio che si è verificato nel mondo del calcio, un vero e proprio scandalo in Brasile. I siti di gossip infatti stanno letteramnete impazzendo per una notizia che sta circolando nelle ultime ore. Nel dettaglio Hulk, famoso calciatore brasiliano avrebbe lasciato la moglie per la nipote di quest’ultima. Il calciatore attualmente si trova in Cina ed adesso ha annunciato il fidanzamento con Camila, 31 anni e nipote di Iran (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO E LA GALLERY)