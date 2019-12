Notizie del giorno – Partite truccate in Serie A, nuovo scandalo calcioscommesse, Semplici a rischio esonero

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Sanzioni per il calcioscommesse – Sembra non esserci pace per il calcio italiano, nelle ultime ore è scoppiato un nuovo caso calcioscommesse, un nuovo filone dell’inchiesta ‘I treni del gol’ che aveva portato alla retrocessione del Catania. Secondo quanto riportato negli ultimi giorni da Fanpage sono uscite nuove partite, si sta per aprire dunque un nuovo filone, nel mirino sarebbero finite altre partite della stagione 2013/2014, match che sarebbero stati truccati a beneficio di gruppi di scommettitori organizzati. Il nuovo processo dovrebbe iniziare nel mese di gennaio e poi le eventuali sentenze. Le indagini avevano portato già (TUTTI I DETTAGLI)

Esonero Semplici – Ore caldissime in casa Spal. All’Olimpico, contro la Roma, è arrivata l’ennesima sconfitta in campionato. Dopo un primo tempo giocato discretamente e chiuso in vantaggio con il gol su rigore di Petagna, i ferraresi sono evaporati nella ripresa, condizionati anche dalla sfortunata deviazione di Tomovic sul tiro di Pellegrini, che ha riportato la situazione in parità. Poi i giallo-rossi hanno presso il sopravvento con i gol di Perotti e Mkhitaryan.

L’allenatore della Spal, Leonardo Semplici, già a rischio prima della gara, pare destinato a lasciare la panchina bianco-azzurra. Bisognerà capire se la società deciderà di cambiare dopo una sconfitta contro una squadra comunque più forte sulla carta come la Roma o sarà disposta ancora ad aspettare, consapevole che i 9 punti (I PAPABILI SOSTITUTI)