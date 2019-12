Notizie del giorno – Svolta nella cessione della Roma, calciatore fa uso di droghe, le ultime di calciomercato

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Svolta nella cessione della Roma – La Roma sta per passare nuovamente di mano. Il club giallorosso sta disputando una buona stagione con Fonseca in panchina ma dopo le ultime vicende Pallotta sembra sempre più intenzionato a cedere il club. Il futuro presidente dovrebbe essere l’imprenditore Dan Frindkin, tra domanda ed offerta ballano circa 20 milioni di euro e la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Pallotta e Friedkin avrebbero deciso di non inserire nella trattativa l’eventuale costruzione del nuovo stadio a Tor di Valle anche perchè la situazione risulta al momento (LE ULTIME)

Calciatore fa uso di droghe – Un nuovo scandalo riguarda in parte il campionato di Serie A. Vi ricordate di Karsdorp? Arrivato in Italia grazie alla Roma non è riuscito ad imporsi, poi la decisione di passare in prestito al Feyenoord. Nelle ultime ore però il calciatore è finito nel mezzo di una bufera. Sta circolando un video pubblicato il 26 dicembre e divenuto virale su Twitter in poche ore in cui Karsdorp appare in stato confusionale, qualcuno ha accusato il difensore di aver fatto uso di sostanze stupefacenti: “mi chiedo se se lascerà (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Come cambiano le squadre di Serie A – Entra sempre di più nel vivo il calciomercato, il campionato è fermo per le vacanze natalizie ma le dirigenze si muovono con insistenza in fase di trattative per rinforzare le rose per la seconda parte di stagione. Il campionato entra sempre più nel vivo, bellissima lotta per lo scudetto tra Juventus ed Inter, per gli altri due posti Champions è bagarre con le due romane che al momento sembrano avere qualcosa in più delle altre ma occhio all’Atalanta che sta disputando un’altra stagione incredibile. In netto calo invece il Napoli che con l’arrivo di Gennaro Gattuso sta trovando benefici, grande difficoltà in casa Milan che però ha piazzato il colpo Ibrahimovic e non solo. In grande difficoltà il Genoa che nelle ultime ore ha cambiato allenatore, così come la Fiorentina, le due squadre si candidano ad essere protagoniste nelle seconda parte di stagione. Nel frattempo nelle ultime ore sono state avviate delle trattative importanti che dovrebbero trovare esito positivo nel nuovo anno. Già detto dell’Inter che ha praticamente piazzato i colpi Vidal e Darmian, risponde la Juventus con l’innesto di Paredes ma anche di un terzino (LA FOTOGALLERY CON GLI UNDICI DI SERIE A DOPO I COLPI DI MERCATO)