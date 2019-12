Notizie del giorno – Terremoto in casa Milan, Cassano cacciato da Tiki Taka, furioso litigio alla Juve

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Terremoto in casa Milan – Situazione del Milan sempre più delicata, di questo passo quasi insostenibile. Una stagione partita male, proseguita peggio e che rischia di concludersi in maniera davvero drammatica. Una società debole e il cui lavoro si protrae poi in campo con i risultati della squadra. La scelta di Giampaolo, un mercato non all’altezza e non conforme al suo modo di giocare, il cambio in panchina con l’arrivo di Pioli e la pesantissima batosta subita ieri a Bergamo.

Di questa situazione, però, emergono retroscena abbastanza forti. A parlarne è il Corriere della Sera. Secondo quanto riporta il noto quotidiano, infatti, la posizione di Paolo Maldini scricchiola e non poco. Da eroe e bandiera in campo con i rossoneri, da calciatore, a figura molto criticata da dirigente. E la sua posizione (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Cassano cacciato da Tiki Taka – Antonio Cassano ancora protagonista. Dopo la lite di qualche giorno fa a Tiki Taka, scoppia la polemica sui social. E’ il tweet di un utente ad aprire a diverse interpretazioni: “Cassano cacciato da #TikiTaka perché diceva cose troppo scomode..qst é l’Italia”. Frase chiaramente da prendere con le pinze. Da capire se la verità è questa o se dietro la sua assenza ci sia dell’altro.

Ad alimentare dubbi e misteri, però, è un like al tweet. Di chi? Di Carolina Marcialis, moglie dell’ex calciatore barese (LA FOTO INCRIMINATA)

Alta tensione in casa Juventus – Non vive un buon momento la Juventus. La squadra di Sarri sembra ancora lontana dalla miglior condizione e dai fraseggi voluti dal tecnico toscano e non riesce a decollare. La doppia sconfitta contro la Lazio di Simone Inzaghi è una testimonianza. Nelle ultime ore si parla anche di tensione durante la gara di Supercoppa italiana in Arabia Saudita, poi persa per 3-1. Come riporta Tuttosport, sarebbe avvenuta una lite tra due dei “senatori” bianconeri. Nel dettaglio (I DUE CALCIATORI COINVOLTI)