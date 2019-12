Notizie del giorno – Tragedia per due calciatrici, il diverbio Zazzaroni-Conte, novità su Kulusevski e Ronaldo

Notizie del giorno – Il riassunto della giornata di calcio. Tutte le news più importanti, quelle più curiose, quelle più interessanti e quelle più stuzzicanti le trovate qui.

Tragedia per due calciatrici – La Lazio vola nel campionato di Serie A, il club biancoceleste è reduce dall’incredibile successo nel finale contro il Cagliari, succede tutto nel recupero per la squadra di Simone Inzaghi grazie alle reti messe a segno da Luis Alberto e Caicedo. Me nelle ultime ore la gioia è stata ‘spezzata’ da una brutta notizia, due ragazze si sono schiantate contro un albero mentre stavano tornando a casa dopo una serata ad un pub, coinvolte Martina Oro, 20 anni, e Ilenia Matilli, 18 anni, promessa della Lazio calcio femminile (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Il tentato chiarimento Zazzaroni-Conte – “Se è vera la lettera pubblicata dal Corriere dello Sport? Salvo24 lo intervisto oggi e il pezzo uscirà domani. E’ un amico di Fabio Canino, non lo conosco ma ho visto la sua foto. In realtà si chiama Franco, ci ho già parlato, è un lettore abituale che ha scritto a Cucci più volte”. Parla così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. “Ha provato a parlare con Antonio Conte? Penso che far la pace con lui non sia una cosa facile, ha un carattere molto particolare. Ci siamo scambiati dei messaggi (I RISVOLTI DELLA VICENDA)

Novità su Kulusevski e Cristiano Ronaldo – “Giuntoli interessato a Kulusevski? Sicuramente è molto bravo e con i giovani ci vede molto bene. Abbiamo scelto di non sbilanciarci né andare avanti con le società, prima della partita contro il Brescia, per una questione di rispetto per tifosi e società”. Sono le dichiarazioni di Stefano Sem, agente di Dejan Kulusevski, centrocampista del Parma in prestito dall’Atalanta nonché. “Se dobbiamo interrompere un percorso a gennaio, deve essere fatto per l’occasione della vita, non economicamente, ma soprattutto a livello sportivo”, ha spiegato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Sta facendo molto bene e quando inizia un percorso vuole portarlo a termine. Napoli occasione della vita? Di certezze ne ho poche (LE ULTIME SU RONALDO E LE ALTRE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO)