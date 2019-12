Notizie del giorno – Follia Cassano a Tiki Taka, arrestato ex calciatore di Serie A, furia Higuain

CASSANO LITIGA CON UNA DONNA – Un clamoroso episodio si è verificato durante la trasmissione Tiki Taka, appuntamento fisso con particolare attenzione agli approfondimenti legati al mondo del calcio. Il protagonista è stato l’ex calciatore Antonio Cassano, che ha avuto un diverbio acceso a telecamere spente con Giorgia Venturini, ex naufraga. Come riporta ‘Chi’, sono volate parole grosse e sguardi di fuoco, necessario l’intervento di Pierluigi Pardo, il conduttore è riuscito a far rientrare i due in studio dopo momenti di grande tensione. Nuova ‘cassanata’ dunque per l’attaccante, questa volta non in campo ma in uno studio televisivo. (L’ARTICOLO COMPLETO)

ARRESTATO EX CALCIATORE DI SERIE A – Novità importanti nelle ultime che riguardano un ex calciatore con un buon passato anche in Serie A, una brutta vincenda che si è conclusa con l’arresto. Stiamo parlando di Nunzio La Torre, ex attaccante che ha raggiunto il massimo della sua carriera con la maglia del Cagliari, era la stagione 1993/94 ed arriva in Sardegna grazie al presidente Cellino. Dopo Cagliari una carriera a Catania, poi i problemi con la giustizia. In totale sono 25 gli arrestati dalla Polizia di Catania, l’accusa è quella di aver gestito una piazza di spaccio al Tondicello per conto del clan Cappello Bonaccorsi, il giro d’affari giornaliero della vendita di marijuana e cocaina era di 7/8mila euro. Durante l’attività di spaccio il gruppo utilizzava diversi luoghi per occultare le sostanze stupefacenti, gli investigatori sono riusciti a piazzare videocamere all’interno della piazza di spaccio, è stato accertato come l’attività criminosa in questione venisse espletata sia con l’ausilio di minori che ai danni di minori. (L’ARTICOLO COMPLETO)

FURIA HIGUAIN – E dopo Cristiano Ronaldo, ecco Higuain. Sembra ormai diventata un’abitudine, alla Juve, quella di non prendere bene la sostituzione e sbottare. Era successo qualche settimana fa al portoghese, aprendo un caso, è successo ora all’argentino, seppur tuttavia meno roboante della precedente. Furioso, dopo aver lasciato spazio a Ramsey, il Pipita è andato a sedersi in panchina lanciando il giubbotto. (L’ARTICOLO COMPLETO)