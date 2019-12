Notizie del giorno: la decisione a sorpresa su Montella, ribaltone a Brescia

DECISIONE A SORPRESA SU MONTELLA – Sempre più in crisi invece la Fiorentina dopo la sconfitta interna contro il Lecce. I viola crollano sempre di più in classifica in seguito alla terza sconfitta consecutiva. Sembrava arrivata al capolinea l’avventura sulla panchina da parte del tecnico Vincenzo Montella, ma la decisione della dirigenza toscana è a sorpresa. Commisso ha confermato la fiducia all’allenatore che continuerà dunque a rimanere il tecnico della Fiorentina. (L’ARTICOLO COMPLETO)

A BRESCIA E’ ALTA TENSIONE – Manca ancora l’ufficialità ma Fabio Grosso non è più l’allenatore del Brescia. Decisione che era nell’aria già da ieri, dopo il terzo stop di fila consecutivo (il secondo in casa) e lo score di 0 gol fatti e 10 subiti. Il sostituto è già “in casa”. Infatti, sulla panchina del Brescia tornerà Eugenio Corini, esonerato nonostante buone cose fatte intravedere nei primi mesi di Serie A. Anche il pubblico sarà a favore di questa scelta visti i cori che inneggiavano al ritorno dell’ex regista sulla panchina delle Rondinelle. (L’ARTICOLO COMPLETO)