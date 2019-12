Notizie del giorno – Dirigenza del Milan furiosa, la decisione che fa discutere, 5 cessioni in casa Juve

DIRIGENZA DEL MILAN FURIOSA – La dirigenza si è giocata la carta del cambio allenatore, le colpe non erano di Giampaolo ed il percorso con Pioli lo dimostra, la squadra non ha dimostrato carattere. Dopo l’ennesima debacle il Milan ha preso una decisione importante, a gennaio sarà rivoluzione per provare a risollevare la stagione. La prima cessione sarà con ogni probabilità quella di Paquetà, contatti positivi nelle ultime ore con il Psg e fumata bianca che potrebbe arrivare a breve. Con la valigia in mano anche Ricardo Rodriguez, Biglia, Borini, Rebic ma l’intenzione è quella di ascoltare le offerte per Donnarumma, Calhanoglu, Piatek e Suso. (L’ARTICOLO COMPLETO)

AUTOGOL MILAN, LA DECISIONE CHE FA DISCUTERE – Se il Milan fa “autogol” in campo con una prestazione decisamente insufficiente, la scelta dell’area social rossonera non è molto distante da quella del rettangolo verde. Una decisione non giustificabile, un errore di lettura voluto, ma sbagliato. Per cercare di nascondere un risultato disastroso, infatti, al triplice fischio del match di Bergamo la pagina ufficiale Facebook dei rossoneri ha pubblicato la foto del punteggio finale “oscurandolo”. O, meglio ancora, “mimetizzandolo”. Spieghiamo meglio. Come evidenziato dalla foto all’interno dell’articolo, i numeri (5 e 0) sono in bianco, quasi inseriti in mezzo alla scritta – sempre in bianco – dello striscione atalantino. Dando una rapida occhiata, senza soffermarsi, leggere il risultato diventa difficile.

JUVENTUS, 5 CESSIONI – La dirigenza si muove sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la squadra. Non è da escludere un colpo importante in entrata che può essere finanziato attraverso alcune cessioni, sembrano 5 i calciatori con la valigia in mano. Il primo è Perin, che si avvicina al ritorno al Genoa. In difesa non è da escludere l’addio di Rugani, che fino al momento ha trovato pochissimo spazio. Saluterà anche Emre Can. In attacco, a muoversi Mandzukic (in Qatar) e Pjaca. (L’ARTICOLO COMPLETO)