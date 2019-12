Notizie del giorno – Il triste Natale di un ex Milan, c’è chi non vuole Ibra, le bombe di mercato

IL TRISTE NATALE DI UN EX MILAN – “Il Seregno mi ha mancato di rispetto. Mi sono sentito preso totalmente in giro. Non ci si comporta così, non è da persone serie una cosa del genere”. Taye Taiwo, ex Milan parla così come riporta Gazzamercato. “Io sto benissimo fisicamente e ci tengo a precisarlo. Ogni giorno facevo su e giù dalla Svizzera, dove vivo, a Seregno per allenarmi. In tutti gli allenamenti non ho avuto nessun problema. Anzi mi ero già inserito bene nel gruppo, ridendo e scherzando con i ragazzi. A partire da capitan La Camera e da Borghese. Ieri il presidente mi ha chiesto indietro la macchina e oggi via Whatsapp ho scoperto di non essere più parte del club. Definire irrispettoso questo comportamento è poco, mi hanno proprio preso in giro. Io sono una persona seria e un giocatore di calcio, non amo perdere tempo. Mi hanno cercato e voluto loro, altrimenti avrei valutato altre offerte. Così non ci si comporta neanche in Terza Categoria”. Adesso cerca un’altra chance in Italia: “Certamente non cambio idea, nonostante questa brutta esperienza. Spero la prossima volta di trovare una società più seria e organizzata”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

C’E’ CHI NON VUOLE IBRA – Ibrahimovic e il Milan di nuovo insieme. L’attaccante svedese torna in Italia a distanza di qualche stagione dopo l’esperienza americana, seguita a quelle francesi e inglesi. Regalo di Natale ai tifosi rossoneri, molto delusi dall’andamento negativo della propria squadre del cuore. Accordo tra le parti, si attende l’ufficialità. Molto entusiasmo, chiaramente, da parte dei supporter del Diavolo, che ricordano con piacere le gesta dell’ex centravanti dei Los Angeles Galaxy ai tempi in cui gonfiava le reti avversarie in Serie A. Ha alzato trofei, col Milan, così come in precedenza con Juventus e Inter. Ma non sono solo rose e fiori. C’è anche chi, infatti, non è d’accordo con la scelta della dirigenza rossonera di puntare su Ibra. I motivi? L’età, in primis. Poi il fatto che, secondo tanti, non sia in grado di apportare quel cambio di passo necessario all’undici di Pioli. La voce dei tifosi, dunque, raccolta come sempre nelle reazioni social. Addetti ai lavori, utenti normali e pagine. Non solo rossonere ma anche, alcune, di altre fedi calcistiche. Siamo andati a raccogliere alcuni messaggi. Eccoli al link di seguito.

LE BOMBE DI SANTO STEFANO SUL MERCATO – Il calciomercato non dorme mai, nemmeno durante le feste. I direttori sportivi sono sempre al lavoro per piazzare i colpi a gennaio. In attesa dell’apertura ufficiale si sonda il terreno per fiutare i migliori affari in Italia e all’estero. Ecco le notizie di giornata.