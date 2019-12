Premier League, il West Ham ha deciso il sostituto di Pellegrini

Sarà David Moyes il nuovo allenatore del West Ham per provare a salvare il club per la seconda volta in tre stagioni. Come riporta la BBC Sport, che cita fonti interne al club londinese, il 55enne tecnico scozzese firmerà a breve il contratto per sostitutire Manuel Pellegrini, esonerato ieri sera dopo la sconfitta interna col Leicester, l’annuncio è previsto già per la giornata di lunedì con Moyes che andrebbe in panchina nella gara di mercoledi’ col Bournemouth. Una mossa per provare a salvare la stagione.