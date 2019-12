Premier League, follia Manchester City nel finale: rimonta da pazzi del Wolves, 3-2 spettacolare

Si è conclusa una partita importante valida per la giornata di Premier League, nuovo passo falso per il Manchester City, ne approfitta il Liverpool che scappa in classifica e si avvicina al titolo che sarebbe storico, l’intenzione è quella di festeggiare con ampio anticipo. Continua la stagione non entusiasmante per la squadra di Guardiola, l’allenatore a questo punto potrebbe salutare al termine della stagione. Clamoroso tonfo nel match di oggi contro il Wolves ma la partita è stata pesantemente condizionata dall’espulsione di Ederson dopo pochi minuti. Nonostante l’inferiorità il City passa in doppio vantaggio con la doppietta di Sterling, nei minuti finali reazione clamorosa del Wolves che ribalta tutto in pochi minuti, in rete Traore, Jimenez e Doherty. Finisce con un clamoroso 3-2, sprofonda il Manchester City, il Wolves vola al quinto posto.

LA CLASSIFICA