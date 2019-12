Pronostici Serie B, 16ª giornata: i consigli di CalcioWeb, blitz del Benevento

Pronostici Serie B – Si torna in campo per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, un turno molto importante per gli obiettivi delle squadre in lotta per le zone alte. Nel primo match di oggi in campo Chievo e Juve Stabia. Menù ricco nella giornata di sabato, l’Ascoli in campo davanti al pubblico amico contro il Cittadella, trasferta per l’Empoli che dovrà vedersela contro l’Entella. Promette spettacolo la partita tra Frosinone e Pescara, il Venezia affronta in casa lo Spezia, il Benevento contro il Livorno che ha da poco cambiato allenatore. Domenica in campo il Cosenza contro il Pordenone, la Salernitana affronta invece il Crotone, chiude il posticipo tra Trapani e Pisa. Ecco i pronostici di Serie B ed i consigli di CalcioWeb.

Pronostici Serie B, 16ª giornata

CHIEVO-JUVE STABIA 1 – Il Chievo è nettamente superiore rispetto alla Juve Stabia e davanti al pubblico amico può arrivare bottino pieno.

ENTELLA-EMPOLI GOAL – Si affrontano due squadre a viso aperto, l’Empoli è in ripresa dopo l’ultimo successo che ha allntanato la crisi.

LIVORNO-BENEVENTO 2 – Partita sulla carta senza storia, il Benevento ha intenzione di allungare ancora in classifica e può riuscirci.

COSENZA-PORDENONE X – Stagione fino al momento entusiasmante per il Pordenone ma contro il Cosenza la partita può essere considerata insidiosa.

SALERNITANA-CROTONE X – Altra partita equilibrata, il Crotone può tornare in Calabria con un risultato positivo.