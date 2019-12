La rassegna stampa di mercoledì 18 dicembre: mercato Inter e Serie A in primo piano [FOTO]

La rassegna stampa di mercoledì 18 dicembre – Manca poco all’apertura del mercato di riparazione e in tutto ciò la Serie A incombe, cominciando in largo anticipo. Questa sera due partite: Sampdoria-Juventus (17ª giornata) e Brescia-Sassuolo (recupero 7ª). Si aprono così i principali quotidiani sportivi di oggi. Il Corriere dello Sport esalta la corsa a tre per lo scudetto, titolando: “Ce li ha addosso, dopo 8 anni di dominio la corsa è a tre”. Chiaro riferimento a Inter e Lazio, in pressing sui bianconeri. La prima pagina della Gazzetta dello Sport è invece incentrata sul mercato dei nerazzurri: “Inter, 50 milioni per lo scudetto”. “Sarri svela il segreto della Juve” il primo piano di TuttoSport. In alto la FOTOGALLERY.