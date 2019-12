Risultati Bundesliga, 16ª giornata: il programma completo e la classifica aggiornata

RISULTATI BUNDESLIGA – Turno infrasettimanale per il campionato tedesco. La Bundesliga torna in campo per la sedicesima giornata. Sfida di lusso tra Borussia Dortmund e Lipsia. Il Bayer Leverkusen riceve l’Herta Berlino, il Bayern Monaco fa visita al Friburgo. Il Borussia Monchengladbach sfida il Paderborn fanalino di coda. Interessante Wolfsburg-Schalke 04. Il programma completo e la classifica.

MARTEDI’

ore 18,30

Werder Brema-Mainz

ore 20,30

Augsburg-Dusseldorf

Borussia Dortmund-RB Lipsia

Union Berlino-Hoffenheim

MERCOLEDI’

ore 18,30

Leverkusen-Herta

ore 20,30

Eintracht Francoforte-Colonia

Friburgo-Bayern Monaco

Borussia Monchengladbach-Paderborn

Wolfsburg-Schalke

CLASSIFICA