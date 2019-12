Risultati Premier League, il Liverpool è inar(Reds)tabile: anche il Wolverhampton si arrende, la classifica

Risultati Premier League – Il Liverpool vince ancora e non fa più notizia. Vittima dei Reds nella ventesima giornata è il Wolverhampton, che si arrende dopo aver giocato un’ottima partita. Inizio forte della squadra di Klopp che trova il vantaggio dopo un primo tempo di superiorità con Mané. Gol inizialmente annullato per un presunto tocco di mano di Lallana, poi smentito dal VAR. I Wolves trovano subito il pari con Pedro Neto, ma anche in questo caso c’è un check al VAR che corregge la decisione degli arbitri in campo. Fuorigioco e si resta sull’1-0. Nella ripresa il Liverpool soffre e non poco ma alla fine porta a casa i tre punti.

