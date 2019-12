Risultati Serie B, il Benevento ammazza il campionato: 4-0 all’Ascoli, tripletta per Sau

Risultati Serie B – Altra vittoria per il Benevento di Pippo Inzaghi. La squadra campana sta ammazzando il campionato a suon di 3 punti. Ad arrendersi allo strapotere delle “Streghe” è stato l’Ascoli. Rete annullata ai marchigiani al 18′: Da Cruz insacca ma il direttore di gara ravvisa un tocco di mano. Apre i conti il difensore Tuia con un colpo di testa su assist del solito Kragl da calcio di punizione, chiude i giochi l’attaccante Sau con una tripletta. Prima rete con un colpo di tacco a porta sguarnita dopo una corta respinta dell’estremo difensore ospite Leali, seconda con un bel destro ad incrociare, terza con un tap-in da pochi passi. Ascoli in 10 nel recupero per l’espulsione di Andreoni.

