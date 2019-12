Risultati Europa League: il programma completo e le classifiche aggiornate

RISULTATI EUROPA LEAGUE – Si gioca la sesta ed ultima giornata di Europa League. Impegnate Lazio e Roma. I biancocelesti hanno ancora qualche briciolo di speranza. La squadra di Simone Inzaghi sarà ospite del Rennes, obbligatorio vincere e sperare che il Celtic faccia altrettanto in Romania sul campo del Cluj. I giallorossi, invece, ricevono il Wolfsberger all’Olimpico. Per certificare il passaggio del turno basta un punto. Tanti ancora i verdetti da scrivere in questa fase a gironi. Nel girone B Copenaghen, Malmo e Dinamo Kiev si giocano due posti. Getafe e Krasnodar è uno spareggio nel girone C. Devono ancora ottenere la qualificazione Arsenal ed Eintracht Francoforte. Apertissimo il girone G (Rangers, Porto, Young Boys, Feyenoord) con tutte e quattro le squadre in grado di passare il turno. Il programma completo e le classifiche aggiornate.

GIOVEDI’

ore 18,55

APOEL-Siviglia

Basilea-Trabzonspor

CFR Cluj-Celtic

Dyn. Kyiv-Lugano

FC Copenhagen-Malmo FF

Francoforte-Guimaraes

Getafe-Krasnodar

LASK Linz-Sporting

PSV-Rosenborg

Qarabag-Dudelange

Rennes-Lazio

St. Liege-Arsenal

ore 21

Espanyol-CSKA Mosca

FC Porto-Feyenoord

Gent-Oleksandriya

Ludogorets-Ferencvaros

Manchester Utd-AZ Alkmaar

Monchengladbach-Basaksehir

Partizan-FC Astana

Rangers-Young Boys

Roma-Wolfsberger AC

Slovan Bratislava-Braga

Wolfsburg-St. Etienne

Wolves-Besiktas

GIRONE A

SIVIGLIA 15 APOEL 7 QARABAG 4 DUDELANGE 3

GIRONE B

COPENAGHEN 9 MALMO 8 DINAMO KIEV 6 LUGANO 2

GIRONE C

BASILEA 10 GETAFE 9 KRASNODAR 9 TRABZONSPOR 1

GIRONE D

SPORTING LISBONA 12 LASK LINZ 10 PSV EINDHOVEN 7 ROSENBORG 0

GIRONE E

CELTIC 13 CLUJ 9 LAZIO 6 RENNES 1

GIRONE F

ARSENAL 10 EINTRACHT FRANCOFORTE 9 STANDARD LIEGI 7 VITORIA GUIMARAES 2

GIRONE G

RANGERS 8 PORTO 7 YOUNG BOYS 7 FEYENOORD 5

GIRONE H

ESPANYOL 11 LUDOGORETS 7 FERENCVAROS 6 CSKA MOSCA 2

GIRONE I

GENT 9 WOLFSBURG 8 ST ETIENNE 4 OLEKSANDRIA 3

GIRONE J

BORUSSIA MONCHENGLADBACH 8 ROMA 8 ISTANBUL BASAKSEHIR 7 WOLFSBERGER 4

GIRONE K

BRAGA 11 WOLVERHAMPTON 10 SLOVAN BRATISLAVA 4 BESIKTAS 0

GIRONE L