Risultati Premier League, Ancelotti inizia con il botto: tonfo casalingo del Chelsea, la classifica

RISULTATI PREMIER LEAGUE – Si sono giocate altre partite valide per la giornata di Santo Stefano in Premier League, importanti indicazioni. Nel primo match successo da parte del Tottenham che conquistato tre punti d’oro in rimonta grazie al solito Kane. Tonfo casalingo da parte del Chelsea, clamoroso blitz da parte del Southampton. Solo un pareggio per l’Arsenal in trasferta contro il Bournemouth, successo con il minimo sforzo per l’Aston Villa contro il Norwich, finisce 1-0. Inizio con il botto per l’allenatore Carlo Ancelotti, successo per l’Everton che ha vinto con il risultato di 1-0 grazie ad una rete nei minuti finale con Calvert-Lewin.

TOTTENHAM-BRIGHTON 2-1 ASTON VILLA-NORWICH 1-0 BOURNEMOUTH-ARSENAL 1-1 CHELSEA-SOUTHAMPTON 0-2 CRYSTAL PALACE-WEST HAM 2-1 EVERTON-BURNLEY 1-0 SHEFFIELD-WATFORD 1-1

LA CLASSIFICA