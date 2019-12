Risultati Premier League, è il Leicester l’anti-Liverpool: solo un pareggio per il Tottenham di Mourinho

Si sono giocate altre due importanti partite valide per il campionato di Premier League, il torneo entra sempre più nel vivo. Continua il percorso sorprendente dell’Everton, seconda vittoria consecutiva per l’allenatore Carlo Ancelotti, l’impatto dell’ex Napoli è stato veramente impressionante. Il Leicester è l’anti-Liverpool, continua il momento magico in stagione e successo in trasferta anche contro il West Ham, 1-2 il risultato finale. Vantaggio al 40′ firmato Iheanacho, poi il pareggio di Fornals, infine è Gray a firmare definitivamente il risultato. Nell’altro match prestazione altalenante per il Tottenham di Mourinho, Vrancic porta in vantaggio il Norwich, poi lo splendido pareggio su punizione di Eriksen, autorete di Aurier ma Kane firma il definitivo 2-2 su calcio di rigore.

LA CLASSIFICA