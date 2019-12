Risultati Premier League, Martial-Rashford per lo United: colpo grosso contro il Burnley, la classifica

RISULTATI PREMIER LEAGUE – Ultimo match di oggi valido per la Premier League, in campo il Manchester United. E’ un campionato sempre più avvincente, in particolar modo continua il dominio da parte del Liverpool, alle spalle la sorpresa Leicester che sta disputando una stagione impressionante. L’arrivo di Ancelotti ha cambiato marcia all’Everton, seconda vittoria consecutiva. Nel match serale successo esterno per il Manchester United sul campo del Burnley, decide una rete dell’attaccante Martial, bravo a sfruttare una ripartenza nei minuti finali del primo tempo. Nel secondo tempo i Red Devils controllano il risultato ma non riescono a chiudere i conti anche a causa dell’imprecisione, incredibile un contropiede fallito dallo stesso Martial. Ma nel finale arriva lo 0-2, ci pensa Rashford, lo United respira e sale in classifica.

