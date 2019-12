Risultati Serie B, Pescara e Chievo si dividono la posta: scialbo 0-0 [FOTO]

RISULTATI SERIE B – Si è concluso il primo match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B, il torneo entra sempre più nel vivo e sono arrivate nuove importanti indicazioni. In attesa delle altre partite si sono affrontate Pescara e Chievo, due squadre potenzialmente attrezzate per la promozione diretta ma che fino al momento stanno un pò deludendo, in particolar modo il Chievo che al momento risulta anche fuori dalla zona playoff. La partita di oggi si è conclusa a reti inviolate, 0-0 il risultato finale, lo spettacolo non è stato entusiasmante. Con questo pareggio le due squadre salgono entrambe a 26 punti in classifica, agganciando momentaneamente al settimo posto Frosinone, Entella e Salernitana.

LA CLASSIFICA