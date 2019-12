Sarri svela: “Quando in Serie C un tifoso disse a me e ad Allegri “se siete due allenatori voi…”

Particolare aneddoto svelato dall’attuale allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ieri presente alla festa per i 100 anni di calcio del Figline, squadra del comune in cui è cresciuto e per cui ha militato da calciatore.

La curiosità riguarda un episodio risalente al 2003 e riguardante lui ed Allegri. Allenavano in Serie C2, la gara era tra Sangiovannese (allenata da Sarri) e Aglianese (allenata da Allegri): “Ricordo una volta Sangiovannese-Aglianese – racconta – L’allenatore dell’Aglianese era Allegri. Finì 0-0, nessun gol. A fine partita un tifoso ci disse: ‘Se siete due allenatori voi…” Inutile stare a sottolineare la carriera dei due, che hanno animato per qualche stagione il campionato italiano e che si sono la scorsa estate avvicendati sulla panchina bianconera.