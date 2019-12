Sassuolo-Cagliari, le dichiarazioni di De Zerbi e Maran a fine gara

Al Mapei Stadium si chiude in parità la sfida Sassuolo-Cagliari. In doppio vantaggio i neroverdi, la rimonta 2-2 per i sardi porta la firma di Joao Pedro e Ragatzu. Di seguito le interviste post gara ai tecnici De Zerbi e Maran.

Sassuolo-Cagliari, le dichiarazioni di De Zerbi

Non ci crede ancora mister Roberto De Zerbi, un pareggio che al Sassuolo sta stretto: “Si cerca sempre di cercare una giustificazione che oggi non c’è. Abbiamo preso il primo tiro in porta al 90′ da Ragatzu perché il gol di Joao Pedro non è un tiro in porta, hanno difeso benissimo, hanno lottato con una cattiveria agonistica che magari l’avessimo avuta sempre. Abbiamo creato tanto, sbagliando un calcio di rigore creando partendo da dietro. Non so come giustificare il pari: il calcio è questo, è bello anche per questo. Cagliari? Squadra forte e organizzata, si merita di stare là. Se parliamo della partita di oggi, oggi abbiamo fatto meglio noi”.

Sassuolo-Cagliari, le dichiarazioni di Maran

Più positive le sensazioni di Rolando Maran, che per il suo Cagliari vede il bicchiere mezzo pieno: “Nella prima parte non siamo stati i soliti, abbiamo sbagliato molto, ci siamo aperto molto ai loro contropiede. Abbiamo fatto le cose senza l’equilibrio giusto. Alla fine la reazione è stata premiata. Sogno Champions? Stiamo viaggiando forte, non c’è il rischio di vertigini. Questo deve darci il giusto entusiasmo. Dobbiamo essere realisti nel nostro viaggio, guardando di partita in partita. La classifica ci sorride. Lazio? Questo pari ci prepara al prossimo match con entusiasmo”.