Scandalo calcioscommesse, 5 partite truccate: cosa rischiano i 6 club di Serie A coinvolti

Sembra veramente senza pace il calcio italiano, nelle ultime ore è scappiato un nuovo caso calcioscommesse, un nuovo filone dell’inchiesta ‘I treni del gol’ che aveva portato alla retrocessione del Catania. Secondo quanto riportato negli ultimi giorni da Fanpage sono uscite nuove partite, si sta per aprire dunque un nuovo filone, nel mirino sarebbero finite altre partite della stagione 2013/2014, match che sarebbero stati truccati a beneficio di gruppi di scommettitori organizzati. Il nuovo processo dovrebbe iniziare nel mese di gennaio e poi le eventuali sentenze. Le indagini avevano portato già all’arresto di Antonio Pulvirenti, ex presidente del Catania, adesso ci sono anche dei nuovi indagati: Giovanni Luca Impellizzeri, Antonio Ricci, lo stesso Pulvirenti, l’ex calciatore Christian Terlizzi.

SERIE A, LE PARTITE ‘TRUCCATE’

SAMPDORIA-CHIEVO 2-1 – Successo 2-1 per la Sampdoria, vantaggio degli ospiti con un calcio di rigore di Thereau, poi il ribaltone con Eder e con Soriano in pieno recupero. CATANIA-ATALANTA 2-1 – Successo per il club siciliano, vantaggio dei padroni di casa con Lodi, pareggio all’80’ con Kone, anche in questo casa rete in pieno recupero con Bergessio su calcio di rigore. PARMA-LIVORNO 2-0 – In questo caso partita più ‘tranquilla’ con la doppietta dei padroni di casa siglata da Amauri. NAPOLI-HELLAS VERONA 5-1 – Dominio del Napoli che ha vinto con il risultato di 5-1, con reti di Callejon, doppiette di Zapata e Mertens, per gli ospiti in rete Iturbe. UDINESE-SAMPDORIA 3-3 – Show di Di Natale autore di una tripletta, per i blucerchiati in rete Okaka, Eder e Soriano.

Serie A, cosa rischiano i club

Sono sei dunque i club di Serie A coinvolti nell’inchiesta: Sampdoria, Atalanta, Parma, Hellas, Napoli e Udinese. La situazione per queste squadre sembra tranquilla, il rischio massimo per le squadre del massimo campionato è quello di una sanzione economica. Discorso diverso per il Catania, il club che attualmente disputa il campionato di Serie C rischia anche una penalizzazione in termine di punti.