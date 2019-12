Scandalo colpisce un noto calciatore: ha un figlio “segreto” con una donna sposata, ma non vuole riconoscerlo

Un altro scandalo ha colpito il mondo del calcio, più nel dettaglio un giocatore molto noto: Thibaut Cortois. Il portiere belga del Real Madrid, secondo quanto rivelato dal Daily Star, sarebbe finito infatti al centro di un vero e proprio triangolo amoroso, in cui sarebbe spuntata fuori anche la nascita di un figlio.

L’estremo difensore avrebbe un figlio “segreto” con la modella Elsa Izac, sposata ai tempi del concepimento del bambino. Il tutto sarebbe avvenuto quando Courtois giocava nel Chelsea. Dopo il suo trasferimento a Londra con la compagna Marta Dominguez, il portiere conosce la modella, che vedeva in gran segreto negli hotel in cui i blues andavano in ritiro. La donna, che aveva lasciato il marito, rimane incinta ma il calciatore le chiede di abortire. Il bambino, di nome Enzo, viene però alla luce e incontra il padre a Madrid. Elsa vorrebbe che Courtois lo riconoscesse, ma pare proprio che l’estremo difensore non ne voglia sapere.