Scandalo alla Fifa, bandito a vita un membro per corruzione [NOME e DETTAGLI]

Il panamense Ariel Alvarado, ex membro del comitato etico della FIFA, è stato bandito a vita per corruzione. Le accuse derivano dalla vendita dei diritti televisivi per le partite che coinvolgono Panama e altre squadre. Avrebbe accettato tangenti per circa 230mila dollari. Alvarado è solo l’ultimo ex membro della FIFA ad essere bandito. Ex presidente della sua federazione nazionale e membro del comitato esecutivo della Confederazione della Concacaf, Alvarado è stato anche multato di 500.000 franchi svizzeri (459.000 euro).