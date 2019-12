Semedo shock, rapina in casa: il terzino del Barcellona è solo l’ultima vittima “spagnola” dei ladri

Ladri in casa del difensore del Barcellona Nelson Semedo, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “Marca”. Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 14 di oggi, mentre il giocatore si trovava in hotel con il resto della squadra catalana in vista del “Clasico” di questa sera contro il Real Madrid. Il furto a casa di Semedo arriva dopo altre rapine in abitazioni di calciatori o allenatori in Spagna. Era già accaduto con Morata, Joaquín, Isco, Benzema, Zidane. Di recente la guardia civile ha smantellato una banda specializzata in questo tipo di azioni criminali. Questo tipo di rapina è già arrivato in Portogallo, con la casa di Otavio, giocatore del Porto, che è stato derubato la scorsa settimana, durante la partita di Europa League contro il Feyenoord.